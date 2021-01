Stiri pe aceeasi tema

- CSM Targoviste si CSM Volei Alba Blaj, primele doua clasate, au castigat clar primele lor meciuri jucate, vineri, in returul Diviziei A1 la volei feminin. Liderul CSM Targoviste a trecut de CS "U" NTT Data Cluj cu 3-0 (25-8, 25-20, 25-12), in 62 de minute. Ghergana Dimitrova a reusit 23 puncte,…

- CSM Targoviste a reusit a 11-a victorie consecutiva in campionat in tot atatea meciuri, 3-1 (25-15, 23-25, 25-20, 27-25) cu CS Medgidia, marti, in deplasare, in turneul al saselea al Diviziei A1 la volei feminin. Cubaneza Heidy Casanova a fost de departe cea mai buna de pe teren, cu 30 de puncte.…

- CSM Targoviste si CSM Volei Alba Blaj, primele doua clasate, s-au desprins de urmaritoare, dupa victoriile reusite, luni, in turneul al saselea al Diviziei A1 la volei feminin. CSM Targoviste a obtinut a zecea victorie din tot atatea meciuri, 3-0 (25-9, 25-22, 25-17) cu FC Arges,…

- CSM Targoviste a reusit a noua sa victorie consecutiva in Divizia A1 la volei feminin, 3-1 (25-22, 25-17, 22-25, 25-17) cu CS Dinamo Bucuresti, duminica, pe teren propriu, in turneul al saselea al campionatului. Cubaneza Casanova a reusit 21 de puncte, iar bulgaroaica Ghergana Dimitrova a contribuit…

- CS Rapid Bucuresti si CSM Lugoj au obtinut victorii, vineri, la Lugoj, in turneul al saselea al Diviziei A1 la volei feminin, dupa ce castigasera si meciurile de joi. CS Rapid Bucuresti a trecut de CS "U" NTT Data Cluj cu 3-0 (25-19, 25-16, 25-18), condusa de Rogojinaru…

- CS Rapid Bucuresti si CSM Lugoj au obtinut victorii, joi, la Lugoj, in turneul al saselea al Diviziei A1 la volei feminin. CS Rapid Bucuresti a trecut de CSU Medicina CNUE Tg. Mures cu 3-1 (25-18, 18-25, 25-21, 25-21). Echipa giulesteana a fost condusa spre victorie de ''veterana''…

- Turneele 4-5 ale Diviziei A1 la volei feminin desfașurate la Voluntari, respective Medgidia, in perioada 28 noiembrie- 1 decembrie au avut drept cap de afiș derby-ul CSM Targoviște- Volei Alba Blaj. Invingatoare in tie-break, echipa dambovițeana și-au consolidat poziția de lidera. Rezultate turneu Voluntari:…

- CSM Targoviste a invins campioana CSM Volei Alba Blaj cu scorul de 3-2 (21-25, 28-26, 22-25, 25-19, 15-13), duminica, la Medgidia, in turneele 4-5 ale Diviziei A1 la volei feminin. CSM Targoviste s-a impus dupa doua ore si 8 minute de joc. Cubaneza Heidy Casanova, cu 30 de puncte, a fost cea mai buna…