Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele rus Vladimir Putin a acuzat joi tarile occidentale ca „agraveaza” tensiunile in Ucraina si in Marea Neagra, denuntand zboruri ale „bombardierelor strategice” in apropierea frontierelor ruse, relateaza AFP si Reuters.

- Vladimir Putin nu a dat curs propunerii de organizare a unor exercitii militare la Marea Neagra, pentru a evita escaladarea tensiunilor cu NATO.Decizia a fost anunțata chiar de președintele rus, intr-un interviu difuzat duminica seara la televiziunea rusa de stat.Putin a spus ca nu vrea sa alimenteze…

- Presedintele rus Vladimir Putin a facut noi declarații despre criza migranților, in contextul in care oficiali americani au avertizat ca liderul de la Moscova s-ar pregati sa invadeze Ucraina, transmite presa internaționala.

- Rusia a afirmat joi ca a trimis un avion de vanatoare pentru a intercepta un avion de spionaj britanic care opera in apropiere de Crimeea, peninsula de la Marea Neagra pe care Moscova a anexat-o de la Ucraina in 2014, scrie Reuter, potrivit Mediafax. Ministerul rus al Apararii a declarat ca…

- Rusia va reactiona la tentativele altor tari de a rupe „echilibrul strategic”, a sustinut luni presedintele rus Vladimir Putin, referindu-se la sistemul global de aparare antiracheta care este desfasurat de Statele Unite si aliatii lor.Moscova este îngrijorata ca o aparare…

- Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a declarat, vineri, ca un razboi cu Rusia „este o posibilitate” și ca iși dorește sa aiba o intalnire de substanța cu Vladimir Putin, relateaza Reuters, citata de digi.24.

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat vineri ca un razboi total cu Rusia este o posibilitate si ca isi doreste sa aiba o intalnire substantiala cu presedintele rus Vladimir Putin, potrivit Reuters. Intrebat la Summitul Strategiei Europene de la Ialta (YES) daca ar putea…