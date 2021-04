Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatații, Vlad Voiculescu, ține astazi, o conferința de presa pe tema epidemiei de coronavirus din Romania. Declarațiile sunt facute in condițiile in care numarul pacienților cu Covid-19 internați la terapie intensiva a ajuns duminica la un nou nivel record, punand presiune pe secțiile ATI…

- Semnal de alarma de la Minister. Peste 160 de copii se afla in stare grava dupa ce au fost infectați cu noul coronavirus. Ministrul Sanatatii, Vlad Voiculescu , a anuntat duminica, dupa o intalnire cu directorii de spitale pe tema maririi numarului de paturi din sectiile de terapie intensiva, ca sunt…

- Ministrul Sanatatii, Vlad Voiculescu, a anuntat duminica, dupa o intalnire cu directorii de spitale pe tema maririi numarului de paturi din sectiile de terapie intensiva, ca sunt 167 de copii cu COVID internati, dintre care 16 la terapie intensiva. Doi dintre cei aflati la ATI sunt intubati.…

- Ministrul Sanatatii, Vlad Voiculescu, a anuntat duminica, ca sunt 167 de copii cu COVID-19 internati, dintre care 16 la terapie intensiva. Doi dintre cei aflati la ATI sunt intubati. Voiculescu a precizat ca Romania inregistreaza duminica doua „recorduri” nedorite si anume numarul pacientilor cu COVID-19…

- Ministrul Sanatatii, Vlad Voiculescu, a declarat ca vaccinarea anti-COVID a copiilor cu varste intre 12 si 15 ani este posibila și in Romania, dupa anuntul companiei Pfizer potrivit caruia vaccinul este sigur pentru aceasta grupa de varsta.

- Ministrul Sanatatii a transmis vineri, in cadrul unei videoconferinte, ca, in prezent, situatia medicala in Romania in contextul pandemiei de COVID-19 este una ”destul de critica” si nu sunt motive care sa arate ca lucrurile vor deveni ”mai usoare” in perioada imediat urmatoare, potrivit Agerpres .…

- Federația Naționala a Patronatelor Medicilor de Familie a declarat ca unii dintre medicii de familie și-au indrumat pacienții sa se programeze pentru vaccinare prin alte mijloace mult mai rapide, facand referire la alte șase modalitați prin care oamenii pot sa se vaccineze, cum ar fi apelarea la un…

- Ministrul Sanatații, Vlad Voiculescu, susține ca noua tulpina de Covid-19 este una extrem de agresiva și riscam un nou val de infectari. In aceste condiții, Voiculescu susține ca masurile de relaxare, inclusiv redeschiderea școlilor, sunt in pericol. Citește și: 30 de zile de la nașterea Guvernului…