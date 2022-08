Un videoclip cu dansul unei mirese cu tatal ei a devenit viral. Imaginile, care au strans peste 42 de milioane de vizualizari pe TikTok, ii arata pe Brittany Revell si tatal ei, Kelly, dansand in adidasi si haine nunta. @bnrevell Replying to @cavenglok you know we had to hit @???? WREN ???? ‘s dougie one more time. ???????????? #fatherdaughterdance #weddingtok #dougie ♬ original sound - Brittany Revell „Nuntile sunt o experienta destul de unica in care se aduna oameni din atatea generatii intr-o singura camera, care sarbatoresc dragostea oamenilor pe care ii iubesc", a spus Brittany, in varsta…