- Italia se afla de cateva zile in carantina totala. Oamenii au voie sa iasa doar daca au o urgența bine intemeiata sau doar daca merg la cea mai apropiata farmacie sau cel mai apropait magazin alimentar. Cu toate astea, solidaritatea italienilor este cu adevarat impresionanta. Deși fiecare in case, italienii…

- Autoritatile din Grecia au anuntat joi primul deces cauzat de Covid-19. Este vorba despre un barbat in varsta de 66 de ani care a revenit, la finalul lunii februarie, dintr-un pelerinaj in Israel si Egipt.

- Toate persoanele care sosesc in Israel vor fi plasate in carantina timp de doua saptamani cu scopul de a evita raspandirea noului coronavirus (Covid-19) in tara, a anuntat luni premierul Benjamin Netanyahu, scrie AFP.

- Intreaga Italie va fi in carantina pentru a opri extinderea coronavirusului care a infectat, pana pe 9 martie, 9.172 de persoane, dintre care 463 au murit. Autoritațile italiene anunța ca 724 de oameni s-au vindecat, iar alti 700 de afla la terapie intensiva, potrivit datelor Protectiei Civile. Premierul…

- Un reporter din SUA a uitat sa dezactiveze filtrele Facebook inainte sa faca o transmisiune live, iar acest lucru a starnit rasetele celor care doreau sa auda detalii despre starea drumurilor dupa caderile de zapada din Carolina de Nord. Videoclipul a fost ulterior publicat pe Facebook de catre televiziunea…

- Un maratonist chinez blocat in casa din cauza epidemiei de coronavirus s-a decis sa alerge ca sa se mențina in forma. Barbatul este din orașul Hangzhou și se afla in carantina de pe 5 februarie cand tot orașul a fost inchis pentru a opri raspandirea coronavirusului. Potrivit Daily Mail, el a alergat…

- Un cuplu din Singapore, care s-a intors recentacasa din China, și-a vazut planurile de nunta compromise de epidemia decoronavirus - invitații se temeau ca ei sa nu se fi infectat și sa le transmitași lor boala. Singura soluție, ca sa nu anuleze nunta, a fost o petrecerededicata exclusiv invitaților…