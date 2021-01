Stiri pe aceeasi tema

- Incendiile de vegetatie continua sa faca ravagii in padurile din Muntii Himalaya, in Nepal. Misiunea pompierilor este ingreunata de terenul dificil, au anuntat oficiali locali, potrivit dpa.

- Ministerului Finantelor Publice (MFP) anunța ca voucherele de vacanța vor fi acordate și in 2021. Fața de anii precedenți, de aceasta data voucherele vor fi emise doar in format electronic. Voucherele de vacanta au un cuantum de 1.450 de lei. Acestea pot fi folosite pentru plata cazarii, plata meselor…

- Buna dimineața! Focul facut in soba este plin de bucuria flacarilor vesele care danseaza pe ritmuri știute doar de ele. Faptul ca focul duduie in soba este marturia priceperii in a-l face… cu toate ca la cate femei ați iubit, cele mai multe prin scris, este posibil sa va fi furat inima pentru o clipa…

- Prefectul Constantei a anuntat publica ca refuza invitatia InaltPreasfintitului Teodosie de a participa la sarbatoarea Sfantului Apostol Andrei, marcata la 30 noiembrie, la Pestera de la Ion Corvin.

- Președintele ales al SUA, Joe Biden, originar din Irlanda dupa un strabunic, a invitat formatia de muzica traditionala The Chieftains sa cante la investirea sa, care va avea loc pe 20 ianuarie 2021, scrie news.ro . Joe Biden iubește Irlanda Joe Biden pretuieste radacinile sale irlandeze. Scranton,…

- S-a lasat cu scandal mare in urma cu puțin timp pentru Maria, mama de 18 ani care incearca sa-și recupereze copilul din brațele tatalui lui deoarece barbatul nu ar avea grija de cel mic. Tanara a ajuns alaturi de Sorin Ovidiu Balan in fața casei acestuia, insa de aici tanarul a trecut direct la amenințari…

- Bucovina este una dintre cele mai bogate regiuni din țara noastra din punct de vedere cultural, istoric, dar și al tradițiilor. Este zona cu foarte multe obiective turistice, manastiri și biserici pictate care sunt deja celebre, dar și multe alte locuri de vizitat cu povești impresionante. Vezi ce poți…

- Concursul se desfasoara pe data de 16 noiembrie 2020.Scoala Gimnaziala nr. 1 Pestera, cu sediul in comuna Pestera, str. Florilor nr. 98, judetul Constanta, organizeaza concurs pentru ocuparea postului contractual vacant, pe perioada nedeterminata, de ingrijitor cu jumatate de norma la Scoala Primara…