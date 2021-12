Actrita spaniola Veronica Forque, care a interpretat celebrul personaj ''Kika'' din filmul cu acelasi nume al lui Pedro Almodovar, s-a sinucis, iar corpul sau neinsufletit a fost gasit luni in locuinta sa din Madrid, a declarat o sursa din cadrul politiei, relateaza AFP. Actrita in varsta de 66 de ani, una dintre cele mai populare din cinematografia spaniola a anilor 1980 si 1990, cunoscuta pentru rolurile sale din "?Que he hecho yo para merecer esto!") ("Ce am facut ca sa merit asta?") si "Matador", regizate de Pedro Almodovar, "s-a sinucis in casa ei din Madrid", a explicat sursa, fara sa ofere…