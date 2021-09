Stiri pe aceeasi tema

- Cu actiunea intr-o clinica pentru reabilitarea dependentilor de droguri, filmul "Imaculat", debutul cinematografic al Monicai Stan si al lui George Chiper-Lillemark, urmareste o tanara femeie, Daria, care, datorita inocentei sale, ajunge sa fie protejata de ceilalti pacienti ai clinicii, in marea lor…

- Monica Stan si George Chiper-Lillemark au castigat premiul pentru regie intr-o sectiune paralela a Festivalului de Film de la Venetia, Giornate degli Autori, cu primul lor film, "Imaculat", conform site-ului oficial al Bienalei. De asemenea, Monica Stan si filmul "Imaculat"…

- Lungmetrajul romanesc „Imaculat”, de George Chiper-Lillemark si Monica Stan, selectat in competitia Giornate degli Autori, sectiune paralela a Festivalului de Film de la Venetia, a fost recompensat cu doua premii - Authors under 40 Award pentru scenariu si GdA Director Award.

- Cea de-a 78-a editie a Festivalului de Film de la Venetia va avea loc intre 1 si 11 septembrie, cu prezenta fizica, fiind asteptate astfel numeroase personalitati din industrie, precum Pedro Almodovar, Jamie Lee Curtis, Roberto Benigni si Bong Joon-ho. Romania este reprezentata de ”Miracol”, regizat…

- Lungmetraje regizate de Kenneth Branagh, Edgar Wright si Celine Sciamma se numara intre cele mai mult de 100 de filme cuprinse in selectia oficiala a celei de-a 46-a editii a Festivalului International de Film de la Toronto, ce va avea loc in septembrie. Festivalul va gazdui o prezentare speciala…

- Productii premiate anul acesta cu Oscar , debutul regizoral al starului din Stapanul Inelelor, Viggo Mortensen, sau cel mai nou film cu Jude Law intr-un „rol exceptional” vor putea fi vazute, in premiera in Romania, la Cinema Muzeul Taranului, incepand de miercuri, in cadrul celei de-a cincea editii…

- Mult asteptatul film "Dune", al regizorului canadian Denis Villeneuve, va fi prezentat in premiera mondiala in cadrul celei de-a 78-a editii a Festivalului International de Film de la Venetia in afara competitiei, au anuntat organizatorii acestui eveniment cinematografic, care se va desfasura in…