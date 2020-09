Stiri pe aceeasi tema

- Lungmetrajul "Nomadland", regizat de Chloe Zhao, a castigat sambata seara cel mai important trofeu - Leul de Aur - atribuit in cadrul celei de-a 77-a editii a Festivalului International de Film de la Venetia, informeaza site-ul oficial al evenimentului. Filmul castigator, in care rolul principal este…

- Cea de-a 77-a editie a Festivalului International de Film de la Venetia debuteaza miercuri si va fi primul eveniment major care se va desfasura in format fizic de la izbucnirea pandemiei. Intre starurile internationale care vor fi prezente se numara actorii Cate Blanchett, Tilda Swinton si Matt Dillon.

- Venetia gazduieste primul festival de film major de la declansarea pandemiei cu noul coronavirus, iar organizatorii au trebuit sa se adapteze la circumstante neobisnuite, transmite sheppnews. Evenimentul cinematografic ce se desfasoara in laguna va fi mai putin stralucitor in acest an pentru ca prezenta…

- Festivalurile de Film de la Venetia, New York, Toronto si Telluride, care se vor desfasura in septembrie, vor impartasi difuzarea filmului "Nomadland", avand-o ca protagonista si producatoare pe actrita americana Frances McDormand, au informat luni organizatorii Mostrei intr-un comunicat citat de…

- Cineastul Cristi Puiu face parte din juriul international al editiei cu numarul 77 a prestigiosului Festival International de Film de la Venetia (2-12 septembrie 2020), potrivit organizatorilor evenimentului, informeaza un comunicat transmis duminica de catre casa de productie Mandragora. …

- Actrita franceza Ludivine Sagnier, regizorii roman Cristi Puiu si german Christian Petzold, scriitorul italian Nicola Lagioia, regizoarea britanica Joanna Hogg si austriaca Veronika Franz, vor alcatui juriul celei de-a 77-a editii a Festivalului International de Film de la Venetia, prezidat de actrita…

