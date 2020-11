Stiri pe aceeasi tema

- Comisarul european pentru Transporturi, Adina Valean, a declarat, joi seara, la lansarea Planului National de Redresare si Rezilienta, ca apreciaza faptul ca o treime dintre cele peste 30 de miliarde de euro vor merge catre transporturi. ”E o decizie pragmatica si va duce la rezolvarea unei probleme…

- O parte din problemele infrastructurii din Romania pot fi rezolvate, prin Planul National de Redresare si Rezilienta, a declarat comisarul european Adina Valean intr-un interviu pentru „Adevarul”.

- Aproape un milion de copii nu au avut acces la educație în ultimele luni, potrivit documentului Planul Național de Reziliența și Redresare. Unul din trei elevi din România nu a avut acces la școala online în ultimele luni, potrivit Edupedu.…

Aproape un milion de copii din Romania nu au avut acces la educație timp de mai multe luni, dupa ce s-a luat decizia de inchiderea școlilor. Asta inseamna aproape un milion de copii, potrivit documentului Planul Național de Reziliența și Redresare, relateaza Edupedu.ro.Documentulde lucru al Guvernului…

- Romania va primi 30 mld. euro fonduri europene, incepand de anul viitor. Iohannis: ”Vom reuși sa readucem economia la un nivel pe care ni-l dorim cu totii” Planul National de Redresare si Rezilienta va fi prezentat public saptamana viitoare, fiindu-i alocate 30 de miliarde de euro din fonduri…

- Romania are multe domenii in care poate propune proiecte in cadrul planul european de recuperare si rezilienta, insa o parte dintre acestea trebuie dedicate infrastructurii de transport, deoarece absenta acesteia face ca totul sa fie mai poluant, conditiile de viata sa fie mai proaste si costurile…

- Marcel Bolos a afirmat luni, la finalul sedintei de Guvern, ca Executivul are sarcina de a creiona documentele strategice pentru accesarea celor 79,9 de miliarde de euro alocati Romaniei in urmatorul exercitiu financiar al Uniunii Europene. Ministrul Fondurilor Europene a explicat cum este structurat…