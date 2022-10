Stiri pe aceeasi tema

- In noaptea zilei de joi, ofițerii de investigații ai INI de comun cu procurorii PCCOCS și angajații Serviciului Vamal au deconspirat o incercare de scoatere ilegala din țara a 700.000 țigari peste Prut, prin localitatea Șirauți, Briceni.

- Joi, 15 septembrie, polițiștii din Baia Mare au dispus continuarea urmaririi penale fața de un barbat de 40 de ani și o femeie de 42 de ani ambii din Baia Mare, sub aspectul comiterii infracțiunilor de șantaj și camata. In fapt, in data de 31 august 2022, Poliția Municipiului Baia Mare a fost sesizata…

- Peste 40 de moldoveni ar fi fost reținuți in mai multe țari din UE pentru acte false. Despre aceasta a scris liderul PACE, Gheorghe Cavcaliuc. „Din informațiile care circula in popor, aceste blanchete au fost introduse in Moldova prin contrabanda din Belarus, prin Ucraina de un agent economic foarte…

- Poliția de Frontiera de comun cu procurorii PCCOCS și ofițerii INI investigheaza un caz de contrabanda cu bijuterii, care a avut loc in dupa-amiaza zilei de vineri la Palanca – frontiera de est cu Ucraina, in cadrul caruia au fost reținute trei persoane. Cei trei au virste cuprinse intre 35 și 39 de…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Nadlac II au depistat 24 de cetațeni din Bangladesh, India și Afganistan, care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Ungaria, ascunși intr-un autoturism incarcat cu placi ceramice și intr-o autoutilitara.

- Procurorii PCCOCS in comun cu ofițerii INI, cei ai Serviciului Vamal și ai Poliției de Frontiera au desfașurat marți 25 de percheziții, in șase localitați din țara, in cazul de contrabanda din 31 iulie, de la punctul de trecere a frontiera Vulcanești-Vinogradovca, cu peste 3,8 milioane țigari.