- Una dintre faimoasele statui Moai de pe Rapa Nui (Insula Pastelui), insula polineziana din sud-estul Oceanului Pacific si teritoriu special al Republicii Chile, a fost distrusa intr-un accident de camioneta, a relatat vineri CNN, citat de Agerpres. Un locuitor al insulei a fost arestat la 1 martie…

- Autoritațile de la Bruxelles au organizat joi un eveniment cu tematica britanica, ce a inclus și iluminarea Pieței Mari din capitala belgiana în culorile steagului britanic, pentru a marca ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeana, informeazaMediafax citând site-ul cotidianului Le Soir.…

- Hong Kong va interzice, de luni, accesul locuitorilor provinciei chineze Hubei in care a izbucnit epidemia cu noul coronavirus, pentru a impiedica raspandirea rapida a infecției, anunța agenția Reuters preluat de mediafax.Autoritațile din sanatate din intreaga lume iau masuri sa previna o…

- Chișinauienii sunt nemulțumiți de felul in care arata Capitala: un oraș murdar și dezagreabil, spun ei. Daca in centrul Capitalei este menținuta ordinea, atunci in curțile blocurilor este murdar și neingrijit. - In centrul e curat, dar la periferie e murdar. Eu traiesc la Dokuceaev. Acolo e ingrozitor.…

- Casa Sindicatelor pe langa faptul ca se degradeaza pe zi ce trece , la acest moment se confrunta si cu incertitudinea titularului dreptului de proprietate. Trebuie stiut un lucru, Casa Sindicatelor nu este in proprietatea primariei. Autoritatile au epuizat toate demersurile de a da de urma…

- Incendiu de proporții in Timiș, azi-dimineața. Casa unei familii și o anexa au fost cuprinse și distruse de flacari, in localitatea Gavojdia. Autoritațile cred ca incendiul a fost provocat cu intenție. Pompierii au fost solicitați sa intervina de urgența, in jurul orei 3.10, pentru stingerea unui…

- Autoritatile ruse au sechestrat marti cinci ambarcatiuni japoneze de pescuit in largul insulei nordice Hokkaido, a anuntat guvernul nipon, citat miercuri de DPA, potrivit Agerpres.Paza de frontiera rusa a dus apoi barcile japoneze in Insula Kunashiri, una dintre insulele disputate detinute…