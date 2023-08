VIDEO. Un urs din România a devenit viral pe Facebook, cu milioane de vizualizări. „Bună dimineața, să aveți o zi frumoasă” O filmare cu unul dintre numeroșii urși care pot fi vazuți in aceasta perioada pe Transfagarașan „s-a rostogolit” dupa ce a fost postata pe pagina de Facebook a site-ului britanic Ladbible.Imagini cu urșii din Romania devin virale pe Facebook. Intr-un astfel de clip postat pe 1 august pe pagina Ladbible care este urmarita de aproape 50 de milioane de conturi, un turist a zarit un urs care merge pe Transfagarașan. Mașina se intoarce, iar in momentul in care trece pe langa ursul aflat pe marginea șoselei, acesta iși ridica laba stanga ca și cum ar saluta. „Buna dimineața, sa aveți o zi frumoasa”… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Orașul Voluntari a trecut printr-o inundație importanta in 2005, insa implicarea autoritaților locale a fost una care nu s-a lasat așteptata, iar efectele s-au facut simțite atat in 2005 cat și in anii urmatori, astfel ca acum orașul este unul dintre cele mai prospere din intreaga țara.Imagini de colecție…

- In urma cu o luna, in Ungaria a fost lansata chiar o pagina de Facebook cu numele „Nagykarolyi Bebasarlas”. Pagina amintita incearca sa ghideze oamenii in ce magazine din orașul Carei, județul Satu Mare, pot fi gasite produsele dorite, la prețuri avantajoase și cum se pot ajunge acolo. Prețurile mari…

- Cel mai recent bilant al Uniunii Europene privind starea democratiei arata ca nu a existat in ultimul an o deteriorare semnificativa in blocul celor 27 de tari membre in domenii precum libertatea presei, instantele de judecata si combaterea coruptiei, a declarat miercuri vicepresedinta Comisiei Europene,…

- Un turist aflat intr-o mașina in trecere pe Transfagarașan a fost filmat cand lovește intenționat cu o sticla, in cap, unul dintre urșii ieșiții pe marginea șoselei! Imaginile au fost surprinse de cei aflați in mașina din spate. Respectivii, precum și cei aflați in jur in acel moment, au avut mare noroc…

- A fost inaugurata prima fabrica de caramida aparenta din Romania, la Recea, in județul Salaj.Este vorba despre o investitie de peste 14 milioane de euro, din care 1,9 milioane finantare nerambursabila din fondurile norvegiene. Noua fabrica creeaza 45 de locuri de munca.In reteta caramizii…

- Ministerul Familiei prezinta de Ziua mondiala impotriva exploatarii prin munca a copiilor, o statistica a copiilor romani chinuiti si trimisi la munca. In fiecare an, ziua de 12 iunie este dedicata combaterii exploatarii prin munca a copiilor, cu scopul de a atrage atentia asupra extinderii globale…

- Imagini teribile de pe o șosea din Romania: Un tanar de 21 de ani a murit dupa ce mașina sa a ricoșat in alta. Un tanar de 21 de ani a murit dupa ce mașina pe care o conducea a lovit un copac, apoi a ricoșat intr-un gard și intr-un autoturism parcat, pe un drum din Argeș, informeaza Mediafax.…

- Social DNSC: Atenție la concursurile lansate in numele unor branduri cu reputație din Romania, prin intermediul unor pagini nou create sau compromise de pe social media! mai 26, 2023 10:35 Una dintre metodele folosite de atacatori pentru a populariza capcane de tip phishing sau scam implica lansarea…