VIDEO! Un tanc trage în clădirea din care se filma Un cameraman a suprins momentul in care un tanc a tras exact in cladirea in care el filma, la periferia Kievului. In imaginile publicate pe rețele sociale se vede cum un cameraman filma dintr-o cladire, pe strada, iar in acel moment un tanc trage in direcția sa. Se vede și se aude aude cum geamurile imobilului se sparg și incep sa cada bucați de geam. ???????? ????????Stunning footageA tank fires in the direction of a cameraman during street battles in #Borodianka #Ukraine #Russia #europe #war #Kiev #putin #kyiv #WarCrimes pic.twitter.com/T22QAiUSAT — War News (@war_news247) March 1, 2022 Rusia… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

