VIDEO/ Un tânăr, filmat cum se plimbă agățat de acoperișul unei mașini în plină mișcare De dragul distracției iși pun in pericol propriile vieți. Este și cazul acestui tanar care a fost filmat stand culcat pe o mașina in timp ce automobilul era in mișcare. Incidentul a avut loc aseara, 10 iulie,, in jurul orei 20.30, pe traseu, intre localitațile Budești și Tohatin din municipiul Chișinau. In secvența video surprinsa de un alt șofer și plasata pe o rețea de socializare se poate observa tanarul deasupra mașinii ținandu-se cu mainile de acoperiș, potrivit Echipa.md . Ulterior, imaginile au fost transmise catre INSP, iar oamenii legii s-au autosesizat, urmand sa gaseasca tinerii implicați… Citeste articolul mai departe pe timpul.md…

