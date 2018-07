Stiri pe aceeasi tema

- Doi oameni au murit, iar cel pu:in 13 au fost rEni:i, in urma unui atac armat care a avut loc duminicE seara, in Toronto. Printre cei mor:i se numErE "i agresorul, care a fost filmat in timp ce deschidea focul asupra oamenilor.

- Atenția la volan, în Cluj-Napoca, este un lucru absolut necesar, altfel riști în fiecare zi sa calci un pieton neatent. Clujul este un furnicar de pietoni, iar traversarea pe la trecerile special amenajate nu este un ”sport” practicat…

- Tragedia in care 8 romani au murit din cauza unui sofer inconstient care in loc sa fie atent la drum facea live pe Facebook pare sa nu fi impresionat toti conducatorii auto. Un sofer profesionist a fost filmat de un pasager al microbuzului cu care circula in timp ce se juca pe nu mai putin de doua…

- Tornada s-a produs in apropierea oraselului german Lobberich, in landul Nordrhein-Westfalen, la frontiera cu Olanda. O persoana a fost grav ranita in urma furtunii extrem de violente.

- Incident deosebit de grav in Capitala, unde un șofer l-a luat intentionat pe capota pe un tanar care traversa pe ”zebra”. Poliția a facut dosar penal pentru tentativa de omor. video pe: https://stirileprotv.ro/stiri/actualitate/tanar-luat-intentionat-pe-capota-de-un-sofer-in-capitala-pentru-ca-traversa-prea-incet-video.html

- Incident deosebit de grav și revoltator in Capitala, unde un șofer l-a luat intentionat pe capota pe un tanar care traversa pe ”zebra”. Urmare incidentului, a fost deschis dosar penal pentru tentativa de omor și il cauta acum pe șofer in baza imaginilor video surprinse de martori.