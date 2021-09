​VIDEO Un refugiat somalez a înjunghiat cinci persoane în oraşul italian Rimini Un refugiat somalez a fost arestat sâmbata seara în orasul italian Rimini, unde a înjunghiat cinci persoane, inclusiv un copil care se afla în stare grava, relateaza presa locala citata de agentia EFE, scrie Agerpres.



Somalezul, în vârsta de 26 de ani, calatorea cu autobuzul fara bilet. Când doua controloare i-au cerut sa arate biletul el le-a atacat cu un cutit, ranind-o pe una dintre femei în zona gâtului si pe cealalta la umar, în timp ce striga fraze neîntelese.



Soferul autobuzului a deschis apoi usile autobuzului… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cinci persoane inclusiv un copil au fost injunghiati de un refugiat somalez. Minorul se afla in stare grava la spital. Atacatorul a fost arestat vineri seara in orasul italian Rimini, relateaza presa locala citata de agentia EFE.

- Somalezul in varsta de 26 de ani calatorea cu autobuzul fara bilet. Cand doua controloare i-au cerut sa arate biletul el le-a atacat cu un cutit, ranind-o pe una dintre femei in zona gatului si pe cealalta la umar, relateaza Italy24News. Soferul autobuzului a deschis apoi usile autobuzului si atacatorul…

- Un refugiat somalez a fost arestat in orasul italian Rimini, dupa ce a injunghiat cinci persoane, inclusiv un copil care se afla in stare grava, relateaza presa locala, scrie Agerpres. Somalezul, in varsta de 26 de ani, calatorea cu autobuzul fara bilet. Cand doua controloare i-au cerut sa arate biletul…

- Un refugiat somalez de 26 de ani a injunghiat vineri mai multe persoane, inclusiv un baiețel de șase ani, in orasul italian Rimini. Motivul atacului este deocamdata necunoscut, insa barbatul a fost arestat, relateaza presa locala citata de agentia EFE și Agerpres. Somalezul calatorea cu autobuzul fara…

- Politia neozeelandeza a impuscat mortal, vineri, un barbat care a atacat cu un cutit mai multe persoane intr-un supermarket din metropola Auckland, informeaza Reuters si DPA. Serviciile de ambulanta au declarat ca sase persoane au fost ranite in atac, dintre care trei sint in stare critica, iar una…

- In urma accidentului grav produs in aceasta dupa-amiaza pe Șoseaua Brailei, la ieșire din orașul Buzau, patru persoane au suferit multiple trumatisme. „In urma accidentului rutier, la U.P.U. a S.J.U. Buzau au fost transportate, in stare grava, 4 victime: doua femei, in varsta de 79 de ani, respectiv…

- Un barbat din Tokyo și-a propus sa omoare toate femeile care pareau sa fie fericite, așa ca a trecut la fapte, chiar intr-un tren din oraș. Momentele s-au transformat intr-un calvar pentru toți pasagerii, deoarece nimeni nu ințelegea care este problema barbatului și cum a putut recurge la un asemenea…

- Un accident rutier grav a avut loc, duminica, pe DJ 151, in județul Mureș, The post FOTO: Accident grav pe DJ 151, in Șaulia! Cinci persoane, in stare grava la spital appeared first on Realitatea de Mureș. Sursa articolului: FOTO: Accident grav pe DJ 151, in Șaulia! Cinci persoane, in stare grava la…