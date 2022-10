Stiri pe aceeasi tema

- O inregistrare video de pe frontul din Ucraina prezinta un dialog extrem de dur purtat intre un militar ucrainean și un soldat rus ranit, cu piciorul strivit și blocat intre o mașina blindata și un zid.

- Noi inregistrari video spectaculoase aparute pe rețelele de socializare arata atacuri ale soldaților ucraineni in regiunea Herson din sudul țarii lor, acestea fiind filmate de la bordul vehiculelor Humvee primite de la americani pe care le folosesc in rol de sprijin al infanteriei. Filmarile au fost…

- Ministerul Apararii din Ucraina a publicat vineri pe contul de Twitter fotografii cu un soldat ucrainean, Mihailo Dianov, una ce il infatiseaza inainte de a fi luat prizonier de rusi si alta dupa eliberarea sa din captivitate. Militarul arata vizibil slabit in cea de-a doua imagine, noteaza CNN. „Soldatul…

- Un refugiat din Ucraina lupta pentru a-i ajuta pe tinerii dependenti de droguri din Romania. Igor a fost impresionat cand a vazut cati adolescenti isi distrug vietile din cauza substantelor etnobotanice. Legale, de altfel, dar periculoase.

- Armata Ucrainei a reușit sa elibereze un oraș aproape de granița de nord cu Rusia, la nord-est de Harkov, potrivit Kiev Independent. Localitatea Vovceansk a fost ocupata de ruși in prima zi a invaziei. Serviciul de paza a frontierei de state a Ucrainei a publicat imagini video in dimineața zilei de…

- Deși Rusia nu recunoaște oficial ca este intr-un razboi, ci doar ca executa „o operațiune militara speciala”, unii care lupta pe front cred altceva. Unul dintre cei mai cunoscuți mercenari ruși, vorbind la un eveniment, a recunoscut ca Rusia e in Razboi și a explicat pentru ce crede el ca se duc luptele.…

- O inregistrare de numai 10 secunde, din timpul unei confruntari directe intre fortele ucrainene si invadatorii rusi, surprinde lichidarea de catre un lunetist a unui ocupant aflat in pozitie de tragere, la o fereastra. Ukrainian sniper takes out a Russian soldierVideo: Telegram channel of Andriy Tsaplineko,…

- Decesul Olgai Kaciura, comandant al unei divizii de rachete de artilerie, cu gradul de colonel in cadrul „Miliției populare” a separatiștilor din Donbas, a fost anunțat de primarul din Horlivka, oraș capturat de separatiștii pro-ruși in 2014, noteaza portalul ruse de știri Lenta.„Kaciura a murit in…