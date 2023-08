Stiri pe aceeasi tema

- Un avion de vanatoare rusesc MiG-23 s-a prabușit la un show aviatic in Statele Unite, cazand in parcarea unui complex rezidențial, informeaza CNN. Pilotul și copilotul au reușit sa se catapulteze și au scapat nevatamați. Show-ul aviatic a fost anulat.

- Un avion de lupta de tip MiG-23 s-a prabușit in timpul unui spectacol aviatic desfașurat duminica langa Detroit, Michigan. Piloții nu au mai putut controla aparatul de zbor dupa o serie de manevre complicate. Ei s-au catapultat inainte ca avionul sa se prabușeasca peste cateva mașini aflate in parcarea…

- In jurul orei 23.30, vineri noaptea, la dispeceratul Sectorului Poliției de Frontiera Moldova Veche a fost primita o informare de la lucratorii Poliției orașului Moldova Noua, conform careia, prin intermediul serviciului național de urgența 112, s-a semnalat dispariția unei ambarcații cu doua persoane…

- Cu prezența de spirit și determinare, colegul nostru, sergent major Simo Laszlo-Iozsef, impreuna cu alți doi colegi polițiști aflați in misiune, au salvat viața unei persoane care era pe punctul sa se arunce de pe podul de peste Olt din municipiul Sfantu Gheorghe. In data de 12.07, la orele 03:11, un…

- O femeie in varsta de 31 de ani din Italia a vrut sa se sinucida si a sarit in gol de la etajul șase al blocului in care locuia. Vecina sa de la etajul cinci a inceput sa strige pentru a preveni tragedia si sotul ei, in varsta de 73 de ani, a prins-o in z

- Razboi in Ucraina, ziua 488. Evgheni Prigojin transmite salutari tuturor și transmite CNN ca va raspunde la intrebari cand "va avea o comunicare adecvata". Intre timp, oficialii belaruși spun ca nu au detalii despre statutul lui Prigojin in Belarus.

- Rafael Nadal (37 de ani) a ieșit din top 100 ATP dupa 1.029 de saptamani consecutive. Nadal a suferit o intervenție chirurgicala la șold și nu va mai juca in 2023. Ultimul meci al „matadorului” a fost la Australian Open, pe 18 ianuarie, un eșec surprinzator in fața lui Mackenzie McDonald, scor 4-6,…

- Un barbat care pilota un planor a murit, duminica seara, dupa ce s-a prabusit cu aparatul de zbor in apropierea aerodromului din comuna Ineu, a transmis purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Bihor, lt. col. Camelia Rosca, potrivit Agerpres.Potrivit sursei citate,…