(VIDEO) Un doljean a violat fetiţa concubinei Polițiștii din cadrul Sectiei 1 Rurala Breasta au reținut, ieri, pentru 24 de ore, un barbat de 52 de ani, din comuna Breasta, banuit de comiterea infractiunii de viol. Cu o seara inainte, politistii au fost sesizati de o femeie de 33 de ani, din comuna Breasta, cu privire la faptul ca, concubinul acesteia ar fi violat-o pe fiica sa, de 9 ani, din aceeasi localitate. Din cercetarile efectuate de politisti, s-a stabilit ca, la data de 23 iulie, in intervalul orar 23.00-24.00, in timp ce se afla la domiciliul sau din comuna Breasta, barbatul profitand de absenta concubinei sale, ar fi intretinut,…

Sursa articol: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

