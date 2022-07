Stiri pe aceeasi tema

- Cinci judete din vestul tarii se vor afla astazi sub o avertizare Cod rosu temperaturi extreme si disconfort termic deosebit de accentuat, conform Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM).Potrivit meteorologilor, in ziua de 23 iulie, in judetele Timis, Arad, Bihor, Satu Mare si Salaj se vor inregistra…

- Poliția Romana a confiscat și a dus la adapost doi ponei, care erau ținuți pe plaja, la 40 de grade Celsius, in zona Mamaia Nord. Cele doua animale erau folosite de stapani pentru a invita copiii turiștilor sa se pozeze cu ele și a cere bani in schimbul fotografiilor. „Cei 2 ponei din imagini sufereau…

- Polonia, prin premierul Mateus Morawiecki, propune liderilor europeni aplicarea unui „sistem de egalizare a prețurilor” in Uniunea Europeana(UE) in ceea ce privește achiziția de petrol, anunța BBC. In timp ce Ungaria se impotrivește unei interdicții a petrolului rusesc in UE, Polonia a propus introducerea…

- Portugalia intenționeaza sa elimine o lacuna juridica care impiedica in prezent impozitarea activelor virtuale și care a facut țara deosebit de atractiva pentru investitorii in criptomonede, a declarat ministrul portughez de finanțe, potrivit Euronews. “Guvernul intenționeaza sa legifereze in aceasta…

- Sambata, in Spania, oamenii au baut apa și s-au stropit la fantani, in timp ce țara se inabușea sub temperaturi neobișnuit de ridicate pentru acest anotimp, ajungand in unele locuri la aproape 40 de grade Celsius. In capitala spaniola, muncitorii au luptat impotriva caldurii cu multa apa și petrecand…

- Rusia a afirmat ca un total de 959 de luptatori ucraineni, dintre care 80 de raniți, s-au predat de luni din buncarele și tunelurile de sub combinatul siderurgic Azovstal din orașul ucrainean devastat Mariupol. Reuters nu a putut sa confirme in mod independent afirmațiile sau sa verifice imaginile publicate…

- In anul 2022 se va pune in funcțiune o linie telefonica directa cu președintele Putin, in care liderul de la Kremlin promite sa raspunda la intrebari. Anunțul in acest sens a fost facut de Dmitry Peskov, purtatorul de cuvant al Kremlinului. Data exacta in care va funcționa linia directa n-a fost inca…

- Ucraina nu renunța la Crimeea, nici la Donbas, susține un deputat care-i reprezinta pe tatarii din Crimeea in Parlamentul de la Kiev. Deputatul Rustem Umerov a facut aceasta declarație intr-un interviu acordat agenței Anadolu din Turcia. „Donbas și Crimeea, anexate ilegal de Rusia, sunt liniile noastre…