- Celebra actrița americana Angelina Jolie, 46 de ani, s-a alaturat vineri rețelei de socializare Instagram pentru a vorbi internauților despre situația din Afganistan și despre femeile și copiii care se afla acum in pericol, sub controlul talibanilor, scrie People . In prima sa postare, Angelina a facut…

- Odata cu revenirea la putere a fundamentalistilor în Afganistan, femeile vor pierde drepturile elementare, sustine o organizatie care lupta pentru drepturile lor și care a reamintit cele 29 de interdicții dure pe care femeile afgane le-au suferit sub regimul taliban între 1996 și 2001.…

- Femeile din Afganistan se tem ca libertatile castigate in 2001 vor fi anulate. Talibanii fac liste cu fetele si femeile cu varstele cuprinse intre 12 si 45 de ani și ar putea fi fortate sa ia in casatorie luptatori islamisti. Talibanii le obliga pe femeile afgane sa-si paraseasca locurile de munca.…

- Judecatoarea afgana Tayeba Parsa de la Curtea de Apel din Kabul a declarat, intr-un intervu acordat revistei Forumul Judecatorilor, ca „singura modalitate de a fi in viata si in siguranta pentru femeile judecator din Afganistan este sa emigreze". „Talibanii cred ca regulile Islamului interzic femeilor…

- O intreaga generație de femei din Afganistan, crescute cu drepturi și libertați, a devenit acum vulnerabila in fața talibanilor, care au intrat in capitala Kabul, dupa ce au cucerit toate orașele importante ale țarii. Pare o chestiune de timp pana preiau complet controlul, ceea ce ridica multe semne…