Stiri pe aceeasi tema

- Un cargobot sub pavilion panamez a esuat si s-a rupt in doua in nord-estul Japoniei, dar echipajul a putut fi salvat, a anuntat joi garda de coasta japoneza, potrivit CNN Imaginile aeriene arata pupa navei „Crimson Polaris” sectionata si scufundandu-se in mare, alaturi de cealalta jumatate a ambarcatiunii,…

- O nava care a fost înregistrata în Panama, a eșuat într-un port din nordul Japoniei, provocând o scurgere de petrol, scrie Reuters. Garda de Coasta japoneza a anunțat ca niciunul dintre cei 21 de membri ai echipajului nu a fost raniți, iar scurgerea de combustibil este sub…

- O nava inregistrata in Panama a eșuat intr-un port din nordul Japoniei, provocand o scurgere de petrol, scrie Reuters. Garda de Coasta japoneza a anunțat ca niciunul dintre cei 21 de membri ai echipajului nu a fost ranit, iar scurgerea de combustibil este sub control, fara sa fi ajuns la țarm.

- Masiva alunecare de teren produsa sambata in orasul de coasta Atami, din centrul Japoniei, a provocat moartea a sapte persoane, in timp ce alte 27 de persoane sunt inca date disparute, potrivit unui nou bilant provizoriu publicat marti de autoritatile locale, relateaza AFP. Numarul persoanelor…

- Doua persoane au murit si 20 sunt date disparute in urma ploilor torentiale si alunecarilor de teren din centrul Japoniei. Autoritatile au emis ordine de evacuare pentru mai multe regiuni si au avertizat populatia sa ramana in alerta.

- Potrivit sursei citate, vulcanul a erupt in aceasta dimineața, aruncand pietre si fum in atmosfera.La scurt timp dupa acest anunț, agentia de presa Kyodo News a precizat ca nu au existat rapoarte imediate cu privire la eventuale victime sau daune materiale soldate ca urmare a erupției vulcanului Otake. In…

- Un vulcan de pe o insula indepartata din sudul Japoniei a erupt miercuri dimineata, determinand autoritatile sa ridice nivelul de alerta, informeaza DPA. Vulcanul Otake de pe insula Suwanose a erupt la ora locala 12:04, aruncand pietre si fum in atmosfera, conform Agentiei de Meteorologie…

- Paza de coasta a Greciei a informat ca una din navele sale de patrulare responsabila cu reperarea migrantilor in Marea Egee a fost lovita usor duminica de un vas de patrulare al marinei turce, care a 'hartuit-o', incident petrecut cu o zi inainte de intalnirea de la Bruxelles dintre premierul grec…