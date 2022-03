[VIDEO] Un autobuz de la Pito a fost lovit de tren la Comlăuș Un accident rutier a avut loc in aceasta seara, in jurul orei 21, la Santana. Un autobuz al firmei de transport Pito, in care se aflau mai multe persoane, a fost lovit de tren in zona haltei de la Comlauș. Calatorii au reușit sa iasa din autobuz. La fața locului au sosit mai multe ambulanțe. The post [VIDEO] Un autobuz de la Pito a fost lovit de tren la Comlauș appeared first on Arad 24 - Știri Conectate La Realitate . Citeste articolul mai departe pe arad24.net…

- Incidentul a avut loc marți seara, in jurul orei 21:00. Potrivit primelor informații, microbuzul nu s-ar fi asigurat la trecerea la nivel cu calea ferata, fiind lovit de o locomotiva in apropierea haltei Comlauș, Santana. Cele trei persoane aflate in microbuz au ieșit singure din autovehicul.

