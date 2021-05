Stiri pe aceeasi tema

- Persoanele care calatoresc in Grecia nu mai au nevoie de test PCR la intrarea in tara daca au trecut doua saptamani de la data efectuarii vaccinului anti-COVID, se arata pe site-ul MAE. In Bulgaria si Turcia insa, calatorii trebuie sa prezinte in continuare un test PCR negativ. Grecia- fara test PCR…

- O inalt tribunal turc a ordonat miercuri eliberarea celebrului jurnalist si scriitor Ahmet Altan, in varsta de 71 de ani, a carui incarcerare avand legatura cu tentativa de puci din 2016 este cu regularitate criticata de organizatiile pentru apararea libertatilor, relateaza AFP. Aceasta decizie intervine…

- CHIȘINAU, 31 mart – Sputnik. Bașcanul Gagauziei, Irina Vlah, a avut astazi o intrevedere cu Derek Hogan, Ambsadorul , ambasadorul Statelor Unite ale Americii in Republica Moldova. Cei doi oficiași au discutat subiecte legate de administrarea situației epidemice și creșterea alarmanta a presiunii…

- Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, si presedintele Consiliul European, Charles Michel, se vor deplasa in Turcia la 6 aprilie pentru a se intalni cu presedintele Recep Tayyip Erdogan, au anuntat luni pe Twitter purtatorii lor de cuvant, potrivit AFP si Reuters. Next…

- Ministerul turc al Apararii a comunicat ca este vorba de un accident in care a fost implicat un elicopter militar, de tip Cougar, potrivit agenției Anadolu Agency. Tragedia s-a produs in estul Turciei, iar unul dintre cei 10 militari care și-au pierdut viața este un locotenent-colonel, comandant al…

- Noua soldați turci au murit, iar alți patru au fost raniți joi, 4 martie, dupa ce elicopterul model Cougar care ii transporta s-a prabușit in sud-estul Turciei, a confirmat Ministerul Apararii pentru agenția France Presse, citata de HotNews . Autoritațile vorbesc despre un accident cauzat de condițiile…

- Tehnicianul roman in varsta de 49 de ani a ramas fara victorie si dupa al șaptelea meci pe banca turcilor. Dupa partida pierduta in urma cu cateva etape in Superliga Turciei, cu scorul de 0-2 contra lui Erzurumspor, despre Marius Sumudica s-a zvonit chiar ca ar fi vrut sa demisioneze imediat dupa terminarea…

- Patru copiii au fost salvați dintr-un incendiu care a cuprins, miercuri, un bloc din Istanbul, dupa ce mama lor le-a dat drumul pe geam in paturile intinse de trecatorii adunați la fața locului, relateaza publicația turca Duvar, citata de HotNews . Oamenii au auzit strigatele femeii și s-au mobilizat…