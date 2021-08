VIDEO Turcia: A patra zi de luptă împotriva incendiilor de pădure Pompierii au continuat sa lupte sambata impotriva incendiilor de padure din sudul Turciei pentru a patra zi consecutiv, in timp ce numarul mortilor a crescut la sase, transmite duminica AFP citand agentia oficiala de presa turca Anadolu. Bilantul victimelor provocate de incendiile care s-au soldat de asemenea cu peste 300 de raniti a crescut de la patru la sase dupa ce au fost gasite cadavrele a doi muncitori care au incercat sa se lupte cu flacarile. Un alt incendiu a izbucnit sambata in orasul turistic Bodrum, unde locuitori si turisti au fost evacuati din locuinte si hoteluri. Zece… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Serviciile de urgente din Turcia continua sa lupte cu o serie de incendii de vegetatie devastatoare care se manifesta in aceasta tara pentru a treia zi la rand, informeaza DPA. Zece focare de incendii sunt in continuare active, inclusiv trei in populara regiune turistica Antalya, a anuntat…

- Despre acest lucru a menționat guvernul țarii. Potrivit președintelui Recep Tayyip Erdogan, au fost mobilizate toate forțele posibile pentru lichidarea incendiilor. Joi, noi incendii au fost inregistrate in 16 localitați diferite, inclusiv in stațiunea Icmeler de linga Marmaris. In provincia Bodrum,…

- Ex-președintele Republicii Moldova, Igor Dodon, se afla in vacanța la un hotel de lux din zona Bodrum a Turciei. Sursele Știri.md susțin ca liderul PSRM se afla acolo cu intreaga familie, fiind insoțit inclusiv la plaja de doi bodyguarzi. Familia Dodon ar fi cazata in una dintre cele…

- Cel mai mare incendiu din California, care a devorat vegetatie cat echivalentul orasului Chicago, este atat de voluminos incat isi genereaza propriul climat si risca sa ingreuneze si mai mult sarcina pompierilor care lupta impotriva acestuia, relateaza AFP.

- Cel mai mare incendiu din California, care a devorat vegetatie cat echivalentul orasului Chicago, este atat de voluminos incat isi genereaza propriul climat si risca sa ingreuneze si mai mult sarcina pompierilor care lupta impotriva acestuia, relateaza AFP.

- Un jurnalist al agentiei nationale de presa din Turcia, Anadolu, a fost concediat vineri dupa ce a pus o întrebare în legatura cu acuzatiile deranjante facute de un sef mafiot împotriva puternicului ministru de interne, noteaza AFP și Agerpres. De trei saptamâni, Turcia traieste…

- Pompierii greci se lupta pentru a doua zi consecutiv cu un incendiu major izbucnit la vest de Atena, mai multe avioane si elicoptere fiind desfasurate în primele ore ale zilei de vineri pentru a ajuta echipajele mobilizate la sol, informeaza DPA, preluata de Agerpres.Flacarile au distrus o…

- Nori denși de fum s-au ridicat in sus, acoperind o suprafața de 1.325 de acri, langa Parcul de Stat Topanga. Potrivit presei locale, peste 500 de gospodarii au fost evacuate. La sol, pompierii cu furtunuri au incercat sa stinga limbile de foc. Datorita topologiei peisajului, aeronavele au…