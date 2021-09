Angajatii nevaccinati din centrele rezidentiale de ingrijire a persoanelor vulnerabile vor fi mutati in alte posturi din aceeasi institutie, pentru o scurta perioada de timp, in care vor avea posibilitatea sa se vaccineze, a declarat, miercuri, ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Raluca Turcan. Ea a precizat ca aceste prevederi sunt prinse in textul unei ordonante de urgenta discutata in prima lectura in sedinta de Guvern. "Acest act normativ da posibilitatea angajatorilor sa-si reaseze schema de personal astfel incat cei care nu sunt vaccinati, dar sunt in imposibilitate sa-si plateasca testul,…