Un tren militar a deraiat, azi-noapte, in județul Brașov. CFR Calatori informeaza ca ciculația trenurilor intre stațiile Cața și Beia poate fi afectata din cauza deraierii unui tren de marfa, circulația trenurilor realizandu-se pe un singur fir. La fața locului s-au deplasat reprezentanții autoritaților competente care cerceteaza cauzele producerii acestui incident, precum și echipele intervenție feroviara pentru eliberarea gabaritului. Programul de circulație in zona afectata se va desfașura in funcție de masurile operative stabilite și dispuse de managerul infrastructurii feroviare – CFR SA.…