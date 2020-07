Stiri pe aceeasi tema

- Un avion de mici dimensiuni s-a prabusit, sambata, pe o cladire rezidentiala din orasul Wesel din landul Renania de Nord Westfalia, in nord-vestul Germaniei. Trei persoane au murit, iar un copil a fost ranit, a declarat un purtator de cuvant al politiei, informeaza dpa si Reuters, citate de Agerpres.Deocamdata,…

- Pretul carnii de porc in viu a scazut semnificativ in Germania deoarece unul dintre cele mai mari abatoare din tara ramane inchis, in urma aparitiei unui focar de coronavirus, ceea ce forteaza fermierii sa-si vanda la pret redus animalele care urmeaza sa fie sacrificate, a anuntat vineri Asociatia…

- Ministrul german al sanatatii Jens Spahn a subliniat miercuri ca noul tip de coronavirus constituie in continuare un risc, dupa ce landul Renania de Nord-Westfalia din vestul Germaniei a reintrodus carantina in doua districte in urma descoperirii unui focar la un abator, informeaza Reuters, potriivt…

- Rata de reproducere a noului coronavirus in Germania a urcat duminica la 2,88, fata de 1,79 in ziua precedenta, depasind nivelul necesar pentru a putea fi tinut sub control pe termen lung, potrivit datelor Robert Koch Institute (RKI). In acelasi timp, orasul Goettingen, din Saxonia Inferioara, si…

- Autoritatile din landurile germane Goettingen (Gottingen) si Renania de Nord-Westfalia au cerut politiei sa puna in aplicare masuri de carantina in urma cresterii la nivel local a infectiilor cu coronavirus, informeaza Reuters, potrivit Agerpres.Citește și: SURSE Delapidarea de pe Otopeni…

- Majoritatea granitelor din Europa au fost inchise de la sfarsitul lunii martie, in urma masurilor de izolare adoptate in scopul incetinirii raspandirii virusului, insa 30.000 de lucratori romani se afla printre putinii care au continuat sa se deplaseze, sa zboare in Germania cu ajutorul curselor charter…