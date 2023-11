Stiri pe aceeasi tema

- Ioana Maria Moldovan, prezentatoarea știrilor Prima TV, este mama unui baiețel in vasta de 6 ani. Aceasta a vorbit recent despre cum se imparte intre viața de familie și cariera. „Mai stau foarte puțin și evident fug la Jurnal. Incepem la ora 22:00 pana la 23:30 de minute. Am serviciu de noapte cum…

- Un avion militar italian a cazut sambata in timpul unor exercitii la Torino nord vestul Italiei , lovind o masina si omorand o fetita in varsta de cinci ani, au relatat media italiene, transmite Reuters citat de Agerpres.roAgentia de presa italiana AGI a relatat ca un baiat in varsta de 9 ani, fratele…

- Olimpia Melinte a devenit una dintre cele mai indragite actrițe, dupa ce a aparut in serialul Vlad, difuzat de Pro TV. In curand, aceasta va putea fi vazuta in producția Baieți buni. In varsta de 36 de ani, vedeta este mama a doi copii, Sasha și Ingrid și este casatorita cu Luca Constantin. Aceasta…

- In cursul zilei de azi, Mircea Rednic a fost externat! Miercuri, antrenorul echipei de fotbal UTA a fost internat la Spitalul Judetean din Arad, dupa ce a suferit un infarct in timpul jocului cu FCSB. Ulterior, acesta a fost supus unei intervenții chirurgicale.

- Tragedie imensa in sportul romanesc. Fotbalistul in varsta de 19 ani, Darius Sarbu, sportiv legitimat la ACS Petrosport, a fost implicat intr-un accident de circulație extrem de grav, care a dus la o tragedie șocanta. In urma coliziunii violente a vehiculului in care se afla cu un stalp, tanarul jucator…