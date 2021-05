Stiri pe aceeasi tema

- Traficul va fi inchis, sambata și duminica, pe DN 1E, intre orașul Rașnov și stațiunea Poiana Brașov, pentru Trofeul Rașnov. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca traficul rutier va fi inchis sambata, in intervalul orar 8.45 – 20.30, și duminica intre orele 8.45…

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența (CNSU) a aprobat, vineri, organizarea a patru evenimente test/pilot in domeniul cultural, in spațiu inchis, in limita participarii a maximum 70% din capacitatea spațiului. Primul spectacol va incepe in doar 2 ore, la Opera Naționala din București. Astfel,…

- Etapa a doua a Campionațului Național de Viteza in Coasta, Trofeul Rașnov, va restricționa circulația in județul Brașov, in acest weekend. Astfel, sambata, 15 mai, pe DN1E, intre Rașnov și Poiana Brașov, traficul va fi inchis in intervalul orar 8.45 – 20.30. Duminica, 16 mai, pe DN1E, exact același…

- Octavian Ciovica (Radical SR8) a castigat prima etapa a Campionatului National de Viteza in Coasta, Cupa Cheile Gradistei, desfasurata duminica. Ciovica, aflat la prima sa victorie din cariera in Campionatul National de Viteza in Coasta, a fost cronometrat cu timpul de 3 min 42 sec 263/1000,…

- Traficul a fost oprit, marți dimineața, pe centura Buzaului, dupa ce o autoutilitara a luat foc, in urma impactului cu un TIR, iar o persoana a fost grav ranita. Potrivit Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane, accidentul a avut loc la ieșire catre municipiul Ploiești, județul…

- Șapte limitatoare de viteza sunt montate, vineri, pe strada Mențiunii din cartierul Bucureștean Andronache din sectorul 2, unde in urma cu șase zile doua fete au fost lovite pe trotuar de șoferița care a intrat in plin, cu viteza, in gardul de langa ele. Locuitorii strazii au și protestat a doua zi…

- Echipele Politiei Romane si specialistii pirotehnisti din cadrul Serviciului Roman de Informatii fac verificari, marti, la Scoala Americana, din Voluntari, unde s-a primit o amenințare cu bomba. Toate persoanele din interiorul unitații de invațamant au fost evacuate, iar traficul in zona a fost restricționat.…

- Nu mai putin de 150 de oameni s-au strans la o petrecere organizata la o sala de evenimente din Dej, unde au chemat si lautari. Cei prezenti acolo s-au si laudat de retelele de socializare ca ar fi pretrecut cu mascatii, iar jandarmii le-au facut o prima “vizita”, Au dat amenzi, pentru ca regulile din…