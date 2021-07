Stiri pe aceeasi tema

- Circulatia autovehiculelor a fost afectata, joi, pe DN 73, in zona localitatii Fundata, din cauza unei ploi torentiale care a rupt mai multi copaci si a dus aluviuni pe carosabil, a informat DRDP Brasov. "Echipele DRDP intervin pentru remedierea situatiei, dar, pana atunci, va rugam circulati cu prudenta",…

- In județul Alba natura a devenit de neimblanzit. O furtuna severa s-a abatut peste localitatea Oiejdea, luni dupa-amiaza. Zeci de șoferi au fost nevoiți sa traga pe dreapta din cauza vantului puternic și a vizibilitații zero. Zeci de minute nu și-au putut continua drumul. Mai mulți șoferi au tras pe…

- The post Incident aviatic in București. Un elicopter american a aterizat de urgența pe Bulevardul Aviatorilor. Trafic blocat appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .

- O bataie crunta intre doi barbați a dus la un haos in trafic in fața Spitalului Floreasca din Capitala. Mai multe echipaje de poliție au ajuns la fața locului dupa ce martorii au apelat numarul de urgența 112. Scadalul a izbucnit chiar la trecerea de pietoni din fața Spitalului de Urgența Floreasca.…

- O femeie a murit intr-un grav accident rutier produs, duminica, pe A1, intre Timișoara și Arad. “In accident au fost implicate 2 autoturisme, iar din primele informații primite de la apelant, am fost anunțați ca o persoana ar fi incarcerata. La fața locului s-au deplasat de urgența mai multe din cadrul…

- Ploua torențial in Capitala, iar canalizarea nu face fața așa cum se intampla de fiecare data. In jurul orei 19,00 Bucureștiul era acoperit de ape, aproape nicio strada nu mai era vizibila. In stațiile STB au fost surprine persoane care coboara din autobuz in apa care le ajunge peste genunchi. ANM a…

