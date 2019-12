VIDEO/ TRAFIC aglomerat la frontieră. MOLDOVENII se întorc acasă de sărbători Trafic aglomerat la punctele de trecere din țara. Zeci de mii de moldoveni, stabiliți peste hotare, aleg sa-și petreaca sarbatorile de iarna acasa.



Numai în ultimele 24 de ore, la punctele de trecere de la noi au fost înregistrate peste 57.000 de traversari, 70 la suta dintre care pe direcția de intrare în Moldova. Cele mai solicitate puncte vamale au fost cele de la Leușeni, Sculeni și Otaci, iar circa 9.000 de moldoveni au ales sa vina în țara cu avionul. Cu toate acestea, cu cât fluxul de calatori este mai mare, crește și numarul încalcarilor… Citeste articolul mai departe pe timpul.md…

Sursa articol si foto: timpul.md

