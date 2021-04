Stiri pe aceeasi tema

- Salonul Auto de la Shanghai gazduiește in aceste zile numeroase prezentari de concepte și modele noi din partea majoritații constructorilor. Pe lista s-a inscris și Toyota, care și-a prezentat planurile privind o ofensiva 100% electrica in urmatorii 4 ani. Conceptul bZ4X, rezultatul colaborarii cu…

- Stellantis are in vedere triplarea vanzarilor globale de vehicule electrice in acest an, a declarat joi șeful holdingului Exor, principalul acționar al producatorului de automobile inființat la inceputul acestui an. Al patrulea cel mai mare producator auto din lume vizeaza vanzari globale de 400.000…

- Comerțul online cu piese auto inregistreaza o creștere accelerata in ultima perioada, trend-ul fiind vizibil și in analiza facuta de Autovit.ro in acesta categorie, din 2019 pana in prezent. Practic spus, este o consecința naturala a dezvoltarii comerțului cu autovehicule.In Romania, anul trecut s-au…

- Vanzarile de autoturisme ecologice noi s-au majorat cu aproape 40%, in primele doua luni ale anului, fata de acelasi interval din 2020, pana la 1.669 de unitati, arata datele Asociatiei Producatorilor si Importatorilor de Autoturisme (APIA), consultate de Agerpres . Conform analizei de piata, ponderea…

- Vanzarile de autoturisme care protejeaza mediul au crescut in Romania cu 26,04%, in ianuarie, comparativ cu aceeași perioada din anul anterior, pana la 847 de unitați, dar au scazut cu 45,6% raportat la decembrie 2020, arata datele Asociației Producatorilor și Importatorilor de Autoturisme (APIA). Potrivit…

- ​Ford se pregatește intens pentru un viitor 100% electric în Europa, în jurul anului 2030, iar pentru uzina europeana principala, din Köln (Germania) asta înseamna investiții de un miliard USD. Gama europeana a Ford va fi deja pregatita pentru zero emisii locale în jurul…

- Ungaria ar putea atrage o noua investiție de proporții fiindca se afla pe lista țarilor unde este interesata sa deschida prima uzina auto europeana compania Rivian la care a investit și Amazon. Rivian are în plan mai multe modele, inclusiv furgonete și SUV-uri electrice, fiind evaluata la peste…

- Toyota va introduce in sfarșit primele sale vehicule electrice pe piața din Statele Unite la sfarșitul acestui an, a anunțat miercuri producatorul mondial de automobile, deși nu a oferit alte detalii despre tipul de vehicul sau prețuri. Toyota a spus anterior ca dezvolta un SUV electric pe o noua platforma…