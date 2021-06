Stiri pe aceeasi tema

- O tornada a distrus joi locuinte in mai multe localitati din sud-estul Republicii Cehe, provocand ranirea a cel putin 100 de persoane, potrivit serviciilor de urgenta si politiei, relateaza AFP. ''Estimam ca intre 100 si 150 de persoane au fost ranite, inclusiv copii si persoane in varsta",…

- Opt persoane au fost ucise intr-un atac armat in apropierea unui depozit,deținut de o mare companie feroviara, unde se intalneau reprezentanți unui sindicat industrial in San Jose, California, miercuri. Acest lucru este raportat de Agenția de știri Reuters cu referire la poliția locala.

- Cehia a transmis luni ca expulzarea de catre Rusia a 20 de angajati ai ambasadei sale la Moscova ca raspuns la expulzarea de catre Praga a 18 diplomati rusi este o reactie mai puternica decat s-a asteptat, iar guvernul va lua in considerare noi masuri, relateaza Reuters. Ministrul ceh de externe…

- ''Exista o banuiala bine intemeiata cu privire la implicarea unor ofiteri ai serviciului de informatii rus GRU, unitatea 29155, in explozia depozitului de munitii din zona Vrbetice'', (circa 300 de kilometri sud-est de Praga), a declarat premierul Babis intr-o scurta interventie televizata.Pe 16 octombrie…

- Germania a raportat joi un nou record national de vaccinari intr-o singura zi impotriva noului coronavirus, dupa ce 739.000 de rezidenti au fost inoculati in ultimele 24 de ore cu unul dintre cele trei vaccinuri anti-COVID-19 administrate in prezent in aceasta tara, informeaza DPA, potrivit Agerpres.…

- Ministrul de externe al Cehiei, Jan Hamacek, le-a cerut ambasadorilor sai la Moscova si Washington sa propuna organizarea summitului Rusia-SUA la Praga. Moscova nu isi ascunde satisfactia ca a reusit sa-l determine pe Joe Biden sa-l sune pe Vladimir Putin si sa-i propuna o intalnire intr-o tara terta,…

- Dupa decizia de miercuri prin care Danemarca a anuntat ca renunta la orice forma de utilizare a vaccinului anti-COVID-19 dezvoltat de compania AstraZeneca, Republica Ceha a reactionat foarte repede si s-a declarat dispusa sa cumpere dozele de ser care vor ramane nefolosite in aceasta tara, informeaza…