Capitala teritoriului separatist Nagorno Karabah, Stepanakert, a fost "lovita" vineri de forțele azere, a anunțat ministerul armean al Apararii, care a invocat "numeroși raniți" în rândul civililor, scrie AFP.



"Exista numeroși raniți în rândul populației civile, infrastructuri civile sunt deteriorate", a precizat pe pagina sa de Facebook un reprezentant al ministerului, Artsrun Ovannisian.





