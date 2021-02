Stiri pe aceeasi tema

- Teatrul Basca alaturi de Asociația Ceva de Spus invita iubitorii de teatru duminica, 7 februarie, de la ora 19.00, la primul spectacol de teatru din Timișoara accesibilizat pentru persoane cu dizabilitați. Spectacolul „Fluturii sunt liberi” de Leonard Gershe, regia Ana Maria Ursu va fi difuzat online…

- Programul activitatilor organizate cu prilejul Zilei Unirii Principatelor Romane CADRUL GENERAL: Locul: Piața Cetații Alba Iulia Data: 24.01.2021, ora 09.30 Programul activitatilor: 09.20 – 09.30 Primirea invitaților; 09.30 – 09.35 Intonarea Imnului Național al Romaniei; 09.35 – 09.40 Alocuțiune…

- 74.000 de euro platește anul acesta Casa de Cultura a orașului, care este plina de datorii, pentru depozitarea decorațiunilor și casuțelor pe care le folosește la diferitele sarbatori ale orașului. Banii se duc la o firma care in ultimii trei ani a avut zeci de contracte cu instituția din subordinea…

- Nascut intr-o familie de muzicieni, cu mama profesoara de pian și dirijoare de cor iar tatal clarinetist și profesor de teoria muzicii, Zoli Toth a absolvit Liceul de Muzica „Ion Vidu” din Timișoara in 1995 și a devenit o figura emblematica a scenei autohtone. Alaturi de activitatea sa muzicala, artistul…

- Departamentul de Sociologie din cadrul Facultații de Sociologie și Psihologie a Universitații de Vest din Timișoara organizeaza, pentru al treilea an consecutiv, evenimentul Socio Claus, manifestare cu scop caritabil destinata copiilor cu dizabilitați. Intitulat sugestiv „Socio Claus de pandemie – Daruim…

- Cetatenii Republicii Moldova pot vota duminica, la turul doi al alegerilor prezidentiale din aceasta tara, in 13 sectii organizate pe teritoriul Romaniei. Doua sectii se afla in Bucuresti – una la sediul Ambasadei Republicii Moldova in tara noastra si una la sediul Autoritatii Electorale Permanente.…

- Invitat la emisiunea PRESSALERT LIVE, Mihail Neamtu a explicat de ce candideaza pe liste in Timis la alegerile parlamentare din decembrie. Presedintele interimar al PMP Timis a vorbit si despre viziunea unei regiuni administrative istorice Banat care sa cuprinda doar doua judete. „Am foarte multe cu…