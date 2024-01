Anul nou aduce șoc și groaza in cartierul clujean Maraști. Un barbat și-a injunghiat ambii parinți, iar in altercație și el a fost ranit. Marți, pe strada Fabricii de Zahar, s-a petrecut totul. Intr-un apartament, pe fondul unui conflict spontan, barbatul a luat un cuțit și și-a atacat parinții. In urma conflictului parinții barbatului se zbat intre viața și moarte pe patul de spital. Atacatorul ar fi cunoscut cu unele devieri comportamentale. El a fost ranit in timpul conflictului, dar viața nu ii este pusa in pericol. CE SPUNE POLIȚIA „La data de 9 ianuarie a.c., in jurul orei 14.10, Poliția…