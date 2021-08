Stiri pe aceeasi tema

- Talibanii au cucerit joi orasul Ghazni, la 150 km sud-vest de la Kabul, a zecea capitala de provincie care cade in mainile insurgentilor in decurs de o saptamana, informeaza AFP, citand un consilier local. ''Pot sa confirm ca Ghazni a cazut in mainile talibanilor in aceasta dimineata…

- ​Ministrul interimar de finanțe al Afganistanului Khalid Payenda și-a dat demisia și a fugit din țara în contextul ofensivei de neoprit a talibanilor care pare ca va duce în curând la prabușirea forțelor guvernamentale, scrie Bloomberg.Payenda „a demisionat și a parasit…

- Talibanii și-au consolidat duminica controlul asupra nordului Afganistanului, capturând alte trei capitale de provincie, inclusiv marele oraș Kunduz, într-o mare ofensiva pe care armata pare incapabila sa o opreasca. Este a cincea capitala de provincie care cade în mâinile insurgentilor…

- Talibanii au cucerit duminica capitalele provinciilor nordice Kunduz si Sar-e-Pol, care se adauga altor doua capitale regionale preluate în aceasta saptamâna, primele care au cazut în mâinile insurgentilor de la începutul fazei finale a retragerii trupelor straine în…

- Insurgentii talibani au ocupat, vineri, orasul Zaranj, situat in sud-vestul Afganistanului, fiind prima capitala provinciala cucerita in ultimii ani, afirma surse locale citate de BBC News. Oficiali locali au declarat ca orasul Zaranj a fost capturat vineri dupa-amiaza, dupa lupte intense cu serviciile…

- Presedintele afgan Ashraf Ghani a dat vina pentru deteriorarea situatiei de securitate din tara sa pe decizia "brusca" a SUA de a-si retrage toti militarii din Afganistan, dar a afirmat ca guvernul sau are un plan de a stabiliza situatia în termen de sase luni, relateaza agentiile de…