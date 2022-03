VIDEO: Sunak din Marea Britanie îndeamnă firmele să părăsească Rusia Ministrul britanic de finanțe, Rishi Sunak, a cerut mai multor companii britanice sa iși reduca investițiile existente in Rusia. El a spus ca noile investiții ar trebui oprite dupa decizia președintelui Vladimir Putin de a invada Ucraina. „Deși recunosc ca poate fi o provocare sa reduca investițiile existente, cred ca nu exista niciun argument pentru noi investiții in economia rusa”, a spus Sunak intr-un mesaj video pe Twitter. „Indemn proprietarii și administratorii de active sa se gandeasca foarte atent la orice investiție care l-ar sprijini in orice sens pe Putin și regimul sau”. Mai multe… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

