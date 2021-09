Presedintele american Joe Biden s-a abtinut marti de la exprimarea unui angajament clar in privinta incheierii unui acord de liber schimb cu Marea Britanie, indicand doar ca "discutiile continua", in cadrul convorbirii pe care a avut-o marti, la Casa Alba, cu premierul britanic Boris Johnson, informeaza miercuri AFP.



"Va trebui sa lucram la asta", a declarat presedintele Biden ca raspuns la o intrebare despre acordul comercial pe care britanicii sunt dornici sa il incheie cu Washingtonul.



"Discutiile continua in acest sens", a adaugat presedintele SUA.



…