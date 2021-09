Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin trei persoane au murit si mai multi pasageri au fost raniti dupa ce cinci vagoane ale unui tren au deraiat sambata in apropiere de Joplin, in regiunea de centru-nord a statului Montana, transmite duminica Reuters preluat de agerpres. Nu se cunoaste numarul exact al persoanelor ranite si nici…

- Cel putin 72 de civili au fost ucisi in doua explozii in afara aeroportului din Kabul, au anuntat vineri o sursa spitaliceasca si un oficial taliban in capitala afgana, citati de Reuters. Cel putin 13 soldati americani au fost de asemenea ucisi in exploziile de joi. Un numar de cel putin 28 din cei…

- Doi oameni au murit si mai mult de 40 au fost raniti dupa ce un tren expres si un alt tren a intrat in coliziune pe linia de cale ferata dintre Pilsen si Munchen (Bavaria), miercuri dimineata, potrivit Reuters.

- O explozie puternica, urmata de focuri sporadice de arma, a avut loc marti in capitala afgana Kabul, in apropiere de „zona verde” puternic fortificata a orasului, unde se afla cladiri guvernamentale si ambasade straine, evenimentul fiind soldat cu cel putin trei morti si sapte raniti, au declarat oficiali…

- Cel putin 40 de persoane si-au pierdut viata, iar alte 150 au fost date disparute in urma viiturilor care au lovit joi dimineata provincia Nouristan din nord-estul Afganistanului, au anuntat autoritatile locale, relateaza AFP si Reuters. "Aproximativ 40 de persoane au murit noaptea trecuta…

- Cel putin 25 de persoane au murit dupa ce mai multe case s-au prabusit in trei suburbii ale orasului indian Mumbai in urma unor alunecari de teren provocate de ploile torentiale, au anuntat duminica oficiali locali, relateaza Reuters si dpa. Membrii echipelor de salvare au fost vazuti in timp ce sapau…