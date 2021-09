Stiri pe aceeasi tema

- Guvernatorul democrat al Virginiei a gratiat in mod postum sapte afroamericani - executati in 1951 cu privire la violarea unei femei albe, in urma unei anchete si unor procese patate de rasism, relateaza AFP. Ralph Northam si-a anuntat decizia dupa ce s-a intalnit cu urmasi ai acestor barbati - supranumiti…

- Șeful Statului Major american, generalul Mark Milley, l-a privit pe unul dintre consilierii apropiați ai fostului președinte Donald Trump, drept un „personaj ca Rasputin, mereu șoptind idei diabolice la urechea regelui”, potrivit unei noi carți, relateaza Insider.Milley le-ar fi…

- Romania a primit, din partea Statelor Unite ale Americii, statutul „Dependable Undertaking” (DU), a anunțat luni directorul Agenției americane pentru cooperare in domeniul apararii și securitații, Heidi Grant, la o intrevedere cu ministrul apararii, Nicolae Ciuca.

- Șeful diplomației americane, Antony Blinken, l-a sunat, marți, pe prim-ministrul etiopian Abiy Ahmed și i-a subliniat acestuia necesitatea unui armistițiu imediat și pe termen nedeterminat in regiunea Tigray, aflata in acest moment in mijlocul unui conflict cu guvernul federal, a transmis Departamentul…

- Femeile formeaza 60% din personalul Casei Albe numit de presedintele american Joe Biden, iar persoanele cu origini rasiale si etnice diverse reprezinta 44%, potrivit unui raport anual prezentat joi Congresului. Potrivit Casei Albe, raportul – care include numele, titulaturile si salariile tuturor celor…

- Polițistul Derek Chauvin a fost condamnat vineri la 22 ani și jumatate de închisoare pentru asasinarea afro-americanului George Floyd, o pedeapsa grea care reflecta impactul global al dramei, relateaza AFP.„Instanța va condamna la detenție pentru o perioada de 270 de luni, adica cu zece…

- Noor bin Laden, nepoata lui Osama bin Laden, a protestat, miercuri, la intalnirea dintre președintele SUA, Joe Biden și cel al Federației Ruse, Vladimir Putin, care are loc la Geneva, in Elveția, informeaza site-ul The Hill, citat de News.ro . Intr-o postare video publicata pe Twitter, Noor bin laden…