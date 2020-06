Stiri pe aceeasi tema

- In dosarul penal nr. 4465/P/2020, inculpatul P.V., in varsta de 47 de ani, a fost trimis in judecata pentru comiterea a doua infractiuni de combatere a zadarnicirii bolilor, prevazuta de art. 352 alin. 1 Cod penal, constand in aceea ca, la datele de 17.04.2020 si 20.04.2020, a fugit din spitalul de…

- Premierul Ludovic Orban a anuntat, luni seara, ca Romania va primi 200 de ventilatoare pentru sectiile de Terapie Intensiva, in urma discutiei pe care presedintele Klaus Iohannis a avut-o cu presedintele Donald Trump. Orban spune ca se fac in continuare pregatiri, in eventualitatea unui al doilea…

- Grupul de Comunicare Strategica anunța inca 3 decese din cauza COVID-19. Printre morți, un medic din Botoșani.Bilanțul ajunge la 631 de decese. Citește și: Un alt medic a fost RAPUS de COVID-19. Femeia fusese transferata la Spitalul de Boli Infectioase din Iasi „Deces 629Barbat,…

- Coordonatorul Sectiei de Terapie Intensiva de la Centrul Regional de Boli Infectioase din Iasi, Florin Rosu, a spus ca 8 pacienti infectati cu coronavirus se afla internati, in acest moment la ATI, care are o capacitate de 9 paturi. Pana acum, au fost externati 22 de pacienti. Florin Roșu: In momentul…

- Conform informatiilor Realitatea PLUS, o pacienta cu coronavirus din Suceava ar fi intrat in stop cardio-respirator. Este a doua oara cand se intampla asta in ultimele 24 de ore cu aceasta pacienta.In aceste momente medicii fac tot posibilul pentru a o mentine in viata pe pacienta. Aceasta a intrat…

- Aprovizionare de pe o zi pe alta la Spitalul de Boli Infectioase. Mastile se gasesc cu taraita la distribuitori, noroc de sponsori. La fel si in cazul kiturilor necesare testarii suspectilor cu coronavirus. "Privind stocul de materiale au fost diverse informatii, va pot spune ca am putut avea azi 500…

- Capacitatea de diagnostic pentru coronavirus va crește in vestul țarii Foto: Pixabay.com. Capacitatea de diagnostic pentru infecția cu noul coronavirus va crește semnificativ în regiunea de vest a țarii, dupa ce trei noi aparate complete au fost puse la dispoziția specialiștilor. …

- Doua noi cazuri de coronavirus au fost confirmate in judetul Neamt, marti 17 martie. Este vorba despre doua persoane care au participat la Campionatul de dans sportiv desfasurat la Sala Polivalenta din Piatra Neamt. Starea generala de sanatate a pacientilor este buna si au fost internati la Spitalul…