VIDEO Șoferul unei cisterne cu 30 de tone de combustibil, prins beat la volan. Acesta a fost dat cu greu jos din cabină Un sofer de TIR care conducea beat a fost oprit in trafic de politistii din Bacau, fiind dat jos din autotren de agenti. El transporta o incarcatura de 30 de tone de combustibil. In imaginile postate pe Facebook se vede cum politistii ii cer soferului sa coboare din cabina TIR-ului, insa acesta se opune, astfel ca este dat jos de agenti. „Pana in acest moment s-a incercat si de vorba buna, nu a functionat! Probabil era influentat de alcoolul pe care il avea la «bord»… 1,34 mg/l alcool in aerul expirat. V-am spus ca avea si o incarcatura de 30 de tone de combustibil? Multumim politistilor din Bacau… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

- Șoferul din Ucraina conducea baut, sambata seara, 11 martie, o autocisterna incarcata cu 30 de tone de combustibil. El a fost prins in trafic de polițiști, in localitatea Cleja, și dat jos cu forta din autovehicul, a informat IPJ Bacau, citat de Agerpres. Autocisterna a fost oprita de politistii rutieri,…

