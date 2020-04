Stiri pe aceeasi tema

- Anul acesta, slujbele de Inviere vor fi ținute in biserici numai de preoți, fara participarea enoriașilor. Credincioșii pot urmari slujba la televizor sau online. Libertatea va transmite slujba de Inviere de la Patriarhie, oficiata de Patriahul Daniel, incepand cu ora 23:30.Masurile drastice de sarbatorilor…

- Ghidul sarbatorilor de Paste, lansat de Departamentul pentru Situatii de Urgenta (DSU), precizeaza ca slujbele religioase nu pot fi ascultate din masina proprie, in fata bisericii, dar si ca vizitarea parintilor este permisa, pentru a le oferi produse pentru masa de Paste, in anumite conditii. Toate…

- Președintele Klaus Iohannis „dezavueaza” acordul dintre Ministerul de Interne și Biserica Ortodoxa Româna, au declarat pentru HotNews.ro surse politice, care nu au exclus ca șeful statului sa ceara anularea acestui protocol.Președintele are programata o declarație de presa,…

- „Dar oamenii asta cred si nu te pui cu crezul lor. Tot ei zic ca pupatul icoanei nu are cum sa duca la boli, nici impartasania, nici statul unul langa altul in biserica. Chit ca virusologia ne zice cu totul altceva si virusului nu-i pasa nici de icoana, nici de dumnezeu, nici de nimic”, scrie medicul…

- Ministrul Afacerilor Interne, Ion Marcel Vela, a declarat marți seara ca, in urma unui acord intre BOR și MAI, s-au stabilit urmatoarele: painea... The post Marcel Vela: Acord intre MAI și Patriarhie pentru impartirea paștilor și a luminii de Inviere. Reguli și program appeared first on Renasterea banateana…

- „Ce e ordin se executa”: Toate bisericile din Brasov vor respecta cadrul anuntat de Patriarhie pentru randuielile pentru Paste! Protopopiatul Brasov au stabilit procedurile locale pentru noaptea de Inviere. Regula generala, anuntata de Patriarhie, va fi respectata intocmai. Mai exact, slujbele…

