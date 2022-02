Stiri pe aceeasi tema

- Capitala Canadei, Ottawa, este paralizata de participantii la protestul impotriva vaccinarii obligatorii anticoronavirus. Aceștia s-au instalat in centrul orașului, depasind numeric politia, practic, ei controleaza situatia acum, a declarat, duminica, primarul Jim Watson, citat de Reuters. Manifestatia…

- Mii de oameni au demonstrat in orase din Canada, inclusiv in centrul financiar Toronto, sambata, impotriva obligativitatii unui certificat de vaccinare impus de la Ottawa, scrie Reuters. „Freedom Convoy” a inceput ca o miscare impotriva certificatului Covid de trecere a frontierei pentru transportatori,…

- Mii de oameni au manifestat sambata in mai multe orașe canadiene, inclusiv in centrul financiar Toronto. Protestele in mare parte pașnice, dar zgomotoase, impotriva vaccinararii obligatorii au inceput in Ottawa in urma cu o saptamana, dar s-au extins și in alte orașe ale țarii, relateaza Reuters.

- Tractoriștii s-au aliniat vineri pe strazile din Toronto, in timp ce poliția din Ottawa a promis sa reprime un protest „din ce in ce mai periculos” al sutelor de șoferi care au inchis centrul capitalei canadiane timp de opt zile pentru a cere incetarea mandatelor de vaccinare impotriva COVID-19. Unii…

- Un ”convoi al libertatii” de sute de soferi de camion a ajuns sambata in fata sediului Parlamentului canadian, la Ottawa, in aplauze ale sustinatorilor lor, relateaza The Huffinagton Post. Unii dintre soferi au afisat pe camioane injuraturi la adresa premierului canadian Justin Trudeau, scrie…

- Un convoi de camionagii se apropie lent de capitala canadiana Ottawa dupa ce au pornit duminica într-un marș de protest fața de hotarârea guvernului canadian de a-i obliga pe șoferii nevaccinați care reintra în Canada din Statele Unite sa se testeze anti-Covid și sa intre în…