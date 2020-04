Stiri pe aceeasi tema

- Iubitul consilierului local PNL Ana Maria Dimitriu, medic stomatolog la Soveja, a fost numit director la Direcția de Sanatate Publica (DSP) Vrancea. Directorul Catalin Graur a fost suspendat din funcție pe perioada starii de urgența. A fost numit adjunct un alt medic stomatolog, liberalul Dragoș Cozma,…

- Grupul de Comunicare Strategica a anunțat cel de al treilea deces al unei persoane din Vrancea, o femeie de 63 de ani. Deces 243 Femeie, 63 ani din județul Vrancea. Internata in 31.03.2020 in Spitalul Județean Focșani-ATI intubata și ventilata mecanic. Confirmata in 01.04.2020. Decedata in 03.04.2020.…

- Ministerul Afacerilor Interne, Romania ❗ORDONANȚA MILITARA nr 7 privind masuri de prevenire a raspandirii COVID-19❗ ❗CAPITOLUL I❗ ????Instituirea masurii de carantinare in orașul Țandarei, județul Ialomița ????Art. 1. — Se instituie, pe perioada starii de urgența, masura de carantinare in orașul Țandarei,…

- ZIUA JANDARMERIEI ROMANE Jandarmeria Romana aniverseaza astazi 170 de ani de existența in slujba legii și a cetațenilor. Ziua de 3 aprilie 1850, marcheaza intemeierea Jandarmeriei Romane cand, printr-un ofis domnesc, domnitorul Grigore Alexandru Ghica a aprobat hotararea Divanului obstesc, semnand „Legiuirea…

- Izolarea la domiciliu pentru a preveni raspandirea virusului este o masura tardiva a autoritaților romane, aflate permanent in urma cu deciziile pentru protejarea cetațenilor, atrage atenția conducerea ALDE Vrancea. O masura luata acum doua saptamani in alte state afectate de coronavirus a fost adoptata…

- In aceste zile polițiștii recomanda vrancenilor sa stea in casa și sa evite astfel ieșirile. Mesajul a fost transmis de polițiști in mai multe zone de pe raza județului Vrancea. ”Stați in casa!” Acesta este mesajul principal transmis de polițiștii vranceni. Acțiunea aceasta vine dupa ce sambata a fost…

- Saptamana aceasta suntem din nou turisti in Focsani, si descoperim povestea unei alte biserici vechi din orasul nostru: „Sfantul Dimitrie‟, numita popular si „Uzina“. Se spune ca un anume capitan Vicol ar fi poposit pe meleagurile Focsaniului Moldovei, si a construit o manastire in jurul anului 1692,…

- Colegiul Național ”Alexandru Ioan Cuza” din Focșani a sarbatorit 131 de ani existența cu activitați dedicate acestei aniversari. Alaturi de elevi și cadre didactice s-a aflat și primarul municipiului Focșani, Cristi Misaila. „131 de ani de istorie, tradiții și performanțe in educație, 131 de ani de…