Stiri pe aceeasi tema

- More than 697,000 farmers (90.54pct of the total eligible one) got their applications for subsidies approved until November 8, under the Advance Payments Campaign for 2021, with a total amount of 1.12 billion euros available, informs the Agency for Payments and Intervention in Agriculture (APIA).…

- Primarul ales al New York-ului, democratul Eric Adams, a declarat joi ca va încasa primele sale trei salarii în aceasta functie în bitcoin si ca orasul va deveni „un centru al industriei criptomonedelor”, anunța agenția Reuters, citata de News.ro.„În…

- O multime de cateva sute de oameni, dintre care unii ovationau si altii huiduiau, l-a intampinat pe presedintele Bolsonaro criticat dur pentru atitudinea sa privind pandemia de COVID-19, dupa ce in Brazilia au murit peste 600.000 de oameni de coronavirus, a informat Agerpres.In timp ce alti lideri ai…

- Mii de estonieni au protestat sâmbata împotriva masurilor planificate de guvern pentru a stopa raspândirea noului coronavirus în urma cresterii numarului de infectari, informeaza dpa și Agerpres. Manifestantii s-au adunat în capitala Tallinn pentru a-si exprima furia fata…

- O actiune de protest are loc la Comrat, in sustinerea procurorului general, Alexandr Stoianoglo, retinut in seara de 5 octombrie. Manifestantii, care s-au adunat in fata sediului Comitetului Executiv al Gagauziei, considera ca retinerea este ilegala. Ei cer eliberarea imediata a procurorului general,…

- Managers of Romanian companies estimate a moderate increase in the retail trade and services sectors, between September and November, as well as a relative stability of the number of employees in the processing industry, constructions and services, according to the results of a survey published on…

- ​Dusan Ivkovic, care a câstigat cu nationala masculina de baschet a Iugoslaviei un titlu mondial, patru europene si argintul olimpic în 1988, la Seul, a decedat, joi, la vârsta de 77 de ani, a anuntat Federatia Sârba de Baschet, citata de EFE.Ivkovic, nascut la Belgrad, în…

- Sambata, in Olanda, Austria si Turcia, oamenii au ieșit in strada pentru a protesta impotriva restrictiilor sanitare anti-pandemie. Cetațenii cer ridicarea restricțiilor, dar și demisii la nivelul guvernului. Proteste in Olanda In Olanda, zeci de mii de persoane au protestat impotriva restrictiilor…