Democratii nu au reusit sa adune numarul necesar de voturi pentru a-l condamna pe Donald Trump in Senatul SUA in al doilea sau proces de impeachment, relateaza AFP, dpa si Reuters.



Votul a fost de 57 pentru condamnare si 43 impotriva, in conditiile in care erau necesare doua treimi din voturile din Senat, respectiv 67. Totusi, sapte republicani au votat impotriva lui Trump in cadrul celui de al doilea proces de impeachment.



Fostul presedintele Donald Trump era judecat in cel de-al doilea proces de impeachment contra sa pentru "incitare la insurectie".



